상주곶감·배 베트남행 새해도 척척

곶감 9.6t·배 32t, 2억4000만원 상당

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 새해를 맞아 경북 상주시 대표 농산물 곶감과 배가 베트남 수출길에 올랐다.

상주 아자개영농조합법인, 두릉꿀배영농조합법인이 주식회사 오리엔트를 통해 수출한 곶감과 배는 현지 프리미엄 한인 마트인 강남마트에서 판매될 예정이다.

시는 베트남 최대 명절인 설에 맞춰 물량이 추가될 것을 전망하며 샤인머스캣 등 다른 농산물도 함께 수출할 계획을 밝혔다.

베트남으로 향한 상주곶감은 9.6t으로 1억4000만원에 달하며 상주 배는 1억원 상당으로 32t이 수출됐다.

베트남은 동남아시아에서도 높은 경제성장률을 보이는 곳으로 한류 열풍에 힘입어 국내 농산물 수입이 많은 곳이다.

최근 코로나19 재확산으로 해외 수입량이 다소 줄었으나 현지 소비자의 수요가 꾸준했던 상주 농산물은 지난해와 같이 수출을 이어가게 됐다.

시 관계자는 “코로나19 여파 등 어려운 환경에서도 우수한 농산물을 재배하고 수출에 힘쓴 농가에 감사를 전하며 수출 확대를 위해 함께 노력하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr