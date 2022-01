서경배 아모레퍼시픽 회장 "새 시대 '뉴 뷰티' 선보일 것"

강한 브랜드·디지털 대전환·사업 체질 혁신의 3대 전략 강조

[아시아경제 임혜선 기자] 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장이 "새 시대 고객이 원하는 ‘뉴 뷰티(New Beauty)’를 선보이자”고 3일 밝혔다.

서경배 회장은 오전 온라인으로 진행된 임인년(壬寅年) 새해 시무식에서 신년 영상 메시지를 통해 "우리가 선보일 뉴 뷰티는 모든 존재가 가진 고유의 아름다움을 중시하며 그 잠재력에 주목하는 아름다움의 새로운 패러다임”이라고 말했다. 그러면서 “전통적 뷰티의 영역을 넘어 일상 전반을 포괄하는 ‘라이프 뷰티(Life Beauty)’로 업(業)을 확장하고, ‘디지털’ 기술로 개개인에 맞춘 최적의 아름다움을 찾아 나가야 한다"면서 "모든 도전의 근간은 고객과 세상에 대한 적극적인 ‘공감’이 핵심"이라고 강조했다.

서 회장은 이를 위해 '강한 브랜드', '디지털 대전환', '사업 체질 혁신' 등 3가지 실전 목표를 제시했다.

강한 브랜드의 완성을 위해서는 브랜드 가치를 명확히 하고 성장을 견인할 엔진 상품의 육성에 집중하고, 더마(Derma)와 웰니스(Wellness) 등 잠재력 있는 사업을 확장한다는 계획이다.

디지털 대전환과 관련해서는 “MZ세대 고객과의 유대감을 형성하고 강한 팬덤을 구축해야 한다”며, “디지털 기술을 통해 오프라인 채널의 경쟁력을 회복하고, 맞춤형과 비대면 솔루션 등 미래 성장의 기반을 구축하는 것도 시급하다”고 역설했다.

사업 체질 혁신에 관해서는 시대에 맞지 않는 상품을 과감히 줄이고 데이터 기반으로 재고관리를 최적화하는 등 사업 전반의 비효율을 점검하고 개선해 수익적 성장을 이룬다는 방침이다.

서경배 회장은 “미래는 과거의 경험이 아닌, ‘오늘의 열망(Aspiration)’이 만드는 것임을 늘 기억해야한다"면서 "아모레퍼시픽은 명실상부한 ‘브랜드 컴퍼니’가 돼야 하고 사업은 고객이 기대하는 방향으로 새롭게 조직돼야 한다"고 언급했다. 이어 "그동안의 관성을 과감하게 버리고 새로운 시도를 속도감 있게 추진해야 한다"고 당부했다.

