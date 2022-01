카카오 남궁훈 "올해는 '팬'의 시대…韓 IT산업 도약 기회"

[아시아경제 부애리 기자] 남궁훈 카카오 미래이니셔티브센터장이 "팬(Fan)의 물결은 전세계적으로 이는 큰 물결이며 그 물결 속에서 대한민국 IT산업이 또 한번 도약할 기회를 맞이하고 있다"고 3일 밝혔다.

남궁 센터장은 이날 오전 자신의 페이스북을 통해 디지털콘텐츠의 세상에는 '팬'들이 등장했다며 이들의 중요성을 강조했다. 과거 유저(이용자) 중심의 시대가 '팬' 중심으로 변화했다는 것이다. 그는 "이들의 제품과 서비스에 대한 애정은 해당 브랜드와 본인을 동일시하며 이들이 지출하는 소비는 시간이 지날수록 거대해진다"고 말했다.

이어 "이들은 큰 맥락에서 보면 '슈퍼 팬'으로 칭하는 것이 적절하다"며 "팬의 등장과 그들을 만족시켜주는 슈퍼 크리에이터들의 등장이 현 시점에서 가장 유의미하게 봐야 할 특징"이라고 설명했다.

남궁 센터장은 "팬의 시대에서는 팬심을 근간으로 하는 콘텐츠와 커머스가 핵심이 될 것으로 보인다"며 "디지털콘텐츠는 UCC(사용자가 직접 제작한 콘텐츠) 콘셉트로 무한 생산이 가능해지면서 B2C2C(사업자와 개인 간 거래, 개인 간 거래의 결합)기반의 콘텐츠 사업이 크게 확장 될 것으로 보인다"고 강조했다.

또 그는 콘텐츠의 '융합'을 언급하며 "메타버스(가장확장세계)라는 키워드가 버츄얼 휴먼(가상인간)과 함께 등장하면서 게임과 엔터테인먼트의 영역 구분이 모호해졌다"며 "서로의 강점을 흡수하고 성장하며 재편될 것"이라고 예측했다.

남궁 센터장은 "메타버스도 슈퍼 크리에이터와 슈퍼 팬의 관점에서 바라보면 어렵지 않은 인문학적 정의일 뿐"이라며 "팬들의 심정을 이해해야만 현재 일어나는 수많은 변화를 이해할 수 있다. 그들이 느끼는 가치는 현실적 가치가 아니라 '희소성'에 더욱 방점을 찍는다"고 말했다.

이어 그는 '감성비'의 중요성을 언급했다. 남궁 센터장은 "팬들에게는 똑같은 농구화 기능의 가성비가 아닌 나만 가진 마이클 조던이 신었던 그 농구화의 감성비가 핵심"이라며 "감성비는 가성비 플러스가 아니라 팬의 숫자와 경쟁에 비례하기 때문에 실제 효용 가치 대비 수십만 수백만, 수천만배에 이른다. 그렇게 시작한 감성비는 거래 가치가 생기며 투자 자산이 되고 다시 또 다른 수준의 가성비로 둔갑한다"고 강조했다.

이어 "이용자가 아닌 팬의 관점으로 시선을 바꾸면 ARPPU(1인당 평균 결제액)는 게임 뿐 아니라 모든 디지털 콘텐츠 영역과 커머스 영역에도 똑같이 펼쳐나가야할 중요한 사업전략이다"라며 "팬 시대의 핵심 전략은 ARPPU가 돼야 한다"고 덧붙였다.

인공지능(AI)과 웹3를 주목해야 한다는 견해도 밝혔다. 웹3는 데이터가 분산화돼 저장되고, 데이터에 대한 소유권을 개인이 통제할 수 있는 개념이다.

남궁 센터장은 "팬의 시대를 주목해야 하는 이유는 전세계 시장을 대한민국이 주도할 수 있기 때문"이라며 "엔터테인먼트 산업은 대한민국이 세계 최고 수준의 성과를 내고 있다. 유저(이용자)의 시대는 우리가 미국에 뒤쳐졌었지만 팬의 시대에는 우리가 우위를 차지할 가능성이 매우 높다"고 강조했다.

