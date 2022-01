집 나온 80대 치매노인, 실종경보 자세히 본 커플 신고로 가족 품에

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 80대 치매 노인이 경찰의 실종경보 문자를 본 커플의 도움으로 9시간여만에 가족 품으로 돌아갔다.

3일 부산 영도경찰서에 따르면 지난 2일 영도구 영선동에서 치매를 앓고 있는 80대 A씨(남)가 오전 10시 50께 나가 오후까지 귀가하지 않았다는 신고가 접수됐다.

A 씨는 휴대폰과 배회감지기를 놔두고 나간 것으로 파악됐다.

경찰은 추운 날씨와 몸이 불편하신 A씨를 감안해 실종팀과 기동대를 추가 지원받아 현장 수색과 CCTV 추적을 했다.

이후 오후 7시 10분께 영도구 일대 실종경보 문자를 발송했고 오후 8시에 추가로 영도구와 중구 일대에 실종경보 문자를 재발송했다.

오후 8시 10분께 중구 보수초 앞에서 실종경보를 본 30대 커플이 A씨를 발견해 보호하고 100m 떨어진 보수파출소에 신고했다.

A 씨는 30대 커플의 신고 덕분에 가족에게 인계됐으며 가족은 신고자에게 감사의 눈물을 흘리며 인사한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “추운 날씨에 실종문자를 보고 신속하게 신고한 시민께 감사드린다”고 말했다.

