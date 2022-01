[신년사] 구현모 KT 대표 "핵심 키워드는 '안정·고객·성장'"

"디지코 도약…텔코 사업 본질에도 충실"

[아시아경제 차민영 기자] 구현모 KT 대표가 2022년 신년사에서 핵심 키워드로 안정·고객·성장을 꼽으며 "고객에게 인정받는 성장을 이뤄야 한다"고 강조했다.

KT는 3일 광화문 사옥에서 구현모 대표와 최장복 노조위원장이 참석한 가운데 라이브 랜선 신년식을 개최했다고 밝혔다. 지난해 우수직원 100여명도 온라인으로 신년식에 함께 했다.

이날 신년식은 '단단한 원팀(One-Team), 당당한 성장'을 주제로 진행됐다. 이 자리에서 구현모 대표는 KT그룹 임직원들을 격려하며 "2022년에도 텔코 역량을 기반으로 디지털 플랫폼 기업(디지코·DIGICO)로 새롭게 도약하자"고 말했다.

구 대표는 가장 먼저 "통신 인프라의 안정적인 운영은 우리의 책임이자 사명이며, 안전은 가장 먼저 챙겨야 할 부분"이라고 당부했다. 이어 "비즈니스모델(BM) 중심의 사업구조를 고객 중심으로 전환하고, 일하는 방식을 혁신해 고객에게 인정받는 성장을 이뤄야 한다"고 역설했다.

그러면서 "디지털 사회를 연결하는 힘이자 근간인 텔코 사업의 본질에 충실하며 디지털 플랫폼 기업으로 당당하고 단단한 성장을 이뤄야 한다"며 "단단한 원팀(One-Team)으로 성공적인 성장 스토리를 완성하자"고 강조했다.

이후에는 KT그룹 임직원들의 올해 다짐을 밝히는 세리머니가 이어졌다. 직원들은 "안전, 안정 우선!", "고객에게 인정받는 KT!", "KT 사업의 미래를 그리는 한 해" 등의 다짐을 외쳤다.

이날 랜선 신년식에서는 KT에서 자체 개발한 양방향 화상 통신시스템 '비즈콜라보' 기반의 온라인 직원 인터뷰도 담겼다. 행사는 사내방송 KBN을 통해 KT그룹 모든 임직원들에게 생중계됐다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr