[아시아경제 지연진 기자] 현대중공업 현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 95,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 93,700 2022.01.03 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 "도전은 기업의 숙명…黑虎의 해 개척자 돼보자"[클릭 e종목] “현대일렉트릭, 4분기 적자는 일시적”[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close 은 올해 매출액이 10조1753억원을 기록할 전망이라고 3일 공시했다. 수주는 조선 69억5000만달러, 특수선 13억9300만달러, 해양플랜트 10억8400만달러, 엔진기계 19억1900만달러 등 113억4600만달러로 전망됐다.

