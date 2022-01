프랑스, 개선문에 유럽기 게양했다가 보수진영 반발에 철거

"참전용사 욕보이는 행위" 반발

EU 의장국 기념으로 내걸었다가 철거

[아시아경제 이현우 기자] 프랑스가 2022년 유럽연합(EU) 의장국 임기시작을 기념해 파리 개선문에 유럽기를 게양했다가 우파 진영의 반발로 철거했다.

2일(현지시간) AFP통신에 따르면 지난달 31일 프랑스 파리 개선문에 게양됐던 유럽기가 2일 철거됐다. 엘리제궁은 유럽기가 애초 지난달 31일부터 1일까지 이틀동안만 게양될 계획이었다고 설명했지만, 보수진영의 반발을 의식한 철거로 풀이된다.

앞서 프랑스 정부는 2022년 1월1일부터 6월31일까지 프랑스가 EU 의장국을 맡게 된 것을 기념해 개선문에 유럽기를 게양했으나 곧바로 보수진영의 반발에 직면했다. 프랑스의 우파정당인 공화당(LR) 대선 후보로 확정된 발레리 페크레스 일드프랑스 주지사는 전날 트위터에 글을 올려 "유럽기를 내리고 삼색기를 걸어야 한다"며 "프랑스를 위해 희생한 군인들에게 빚을 지고 있다"고 밝혔다.

개선문은 프랑스의 참전용사들을 기리는 문으로 인식돼 프랑스 깃발 이외 유럽기를 거는 것은 참전용사를 욕보이는 행위라는 비난이 보수진영을 중심으로 쏟아졌다. 마린 르펜 국민연합(RN) 대표와 르콩케트라는 정당을 만든 에리크 제무르 등 차기 대통령 자리를 노리는 극우 진영 후보들도 일제히 마크롱 대통령을 비난했다.

르펜 대표는 프랑스 최고행정법원인 국사원에 마크롱 대통령을 고발하겠다고 으름장을 놨고, 제무르는 마크롱 대통령이 프랑스에 모욕을 안겼다고 주장했다. 클레망 본 프랑스 외교부 유럽담당 국무장관도 프랑스 앵테르 라디오와 인터뷰에서 "유럽을 포용하는 것이 프랑스의 정체성을 지우는 것은 아니다"라고 강하게 반발했다.

한편 프랑스 정부는 유럽기는 철거했지만, 에펠탑, 팡테옹, 앵발리드 등 파리 주요명소를 남은 한주 동안 파란색 조명으로 비출 계획이라고 밝혔다.

