저자는 19년째 여행사를 운영 중인 워킹맘. 극심한 스트레스로 어지럼증, 메스꺼움, 구토, 이명 등의 청력장애 메니에르병으로 30~40대를 비만과 심약한 정신으로 보냈다. 이후 식단 조절과 걷기운동으로 완치가 없다는 메니에르병을 극복했다. 책에는 저자의 인생 이력과 건강, 업무에서의 성공기가 담겼다.

3040 초돌파력 | 박정빈 지음 | 라온북 | 1만5000원

