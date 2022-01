인터컨티넨탈, 사랑받은 패키지 3종…시즌 2로 업그레이드

[아시아경제 김유리 기자] 인터컨티넨탈 서울 코엑스는 2021년 가장 많이 판매된 객실 패키지를 결산하고, 가장 사랑 받은 패키지 3종에 대해 2022년 시즌2로 업그레이드해 이달부터 선보인다고 3일 밝혔다.

호텔은 "2021년 한 해 동안에는 지속된 코로나19의 영향으로 객실 내에서 머무르며 휴식을 취할 수 있는 형태의 패키지들이 가장 많이 판매됐다"고 말했다. 작년 인터컨티넨탈 서울 코엑스에서 가장 많이 판매된 패키지는 '습격 미니바 패키지'였다. 부담스러운 가격 탓에 평소 잘 이용하지 않았던 객실 내 주류 및 음료 등 총 14가지 미니바 아이템을 무료로 이용 가능한 패키지로, 월 평균 200객실 가까이 꾸준히 판매되며 사랑을 받았다.

두 번째는 '인룸 조식 패키지'였다. 프라이빗 인룸 다이닝 2인 조식 혜택과 오후 2시 체크아웃 혜택 등 고객이 가장 원하는 필수 혜택으로 구성한 점, 주중 20만원대부터 투숙 가능한 가격 등이 인기에 한 몫을 했다.

세 번째는 상대적으로 고객 방문이 적은 주중 (일~목요일 투숙) 한정으로 판매된 '30시간 스테이 패키지'였다. 좀 더 넉넉하고 여유로운 호캉스를 원하는 고객들을 위해 오전 10시부터 다음날 오후 4시까지 최대 30시간을 이용할 수 있는 패키지로, 2인 조식 뷔페 혜택까지 포함해 느긋한 휴식을 계획할 수 있게 했다.

한편 호캉스의 새로운 트렌드로 자리잡은 주중 '워케이션' 상품인 '88한 하루 패키지' 역시 2021년 한 해 높은 판매를 기록했다. 기업들의 재택근무가 일반화되고 일과 휴식에 대한 밸런스를 추구하는 고객들이 늘어나면서 투숙 없이 아침 8시부터 저녁 8시까지 이용 가능한 해당 패키지는 월 평균 150객실 이상 판매되며 인기를 얻었다. MZ세대(밀레니얼+Z세대)에게는 10만원 초중반대의 합리적 가격으로 5성 특급호텔을 경험해볼 수 있는 입문형 상품으로도 입소문이 나면서 젊은 고객의 방문도 늘어났다.

이외에도 키즈&패밀리 프렌들리 호텔로 핑크퐁 아기상어 캐릭터와 컬래버레이션을 통해 구성한 키즈 포레스트 패키지를 비롯해 다양한 키즈 패키지 역시 월 평균 100~150 객실 꾸준히 판매됐다. 강남 지역에서 유일하게 유아 동반이 가능한 클럽 라운지를 운영하고 클럽 라운지 내 키즈 메뉴 코너까지 별도로 마련해, 가족 단위 고객들의 만족도를 높였다.

2022년 1월부터 새로워진 인터컨티넨탈 서울 코엑스의 인기 패키지 3종 및 키즈 패키지 등은 호텔 공식 웹사이트를 통해 예약할 수 있다.

