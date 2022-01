<승진>

◇KH필룩스

▲조명해외사업부 전무 장준 ▲부품영업1팀 이사 강명훈 ▲부품영업2팀 윤흥규

◇IHQ

▲엔터부문 부사장 성진우 ▲재무관리본부 상무 안진욱 ▲법무실 상무 정혜진

▲편성기획본부 상무대우 권오준 ▲보도본부 상무대우 김명래

▲광고영업본부 이사 김현수 ▲콘텐츠제작본부 이사 이준호

▲외주제작본부 이사 김학열 ▲홍보/IR팀 이사 정진용 ▲경영지원본부 이사 전호건

◇KH일렉트론

▲경영지원본부 이사 이영진

<선임>

◇KH스포츠단

▲사장 양종옥 ▲부사장 고종수 ▲이사 박명환

◇KH그룹 필룩스 유도단

▲트레이너 김잔디 ▲플레잉코치 안창림 ▲선수 이정윤

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr