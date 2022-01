이스라엘, 4차접종 60세 이상·의료진으로 확대

[아시아경제 조현의 기자] 이스라엘이 코로나19 백신 4차 접종(2차 부스터샷) 대상을 60대 이상과 의료진으로 확대했다.

나프탈리 베네트 이스라엘 총리는 2일(현지시간) 브리핑에서 "5차 유행 때는 신규 확진자 수가 5만명까지 늘어날 수 있다"며 이같이 발표했다.

이스라엘 당국의 이번 결정은 지난달 30일 면역 저하자에 대한 4차 접종을 승인한 지 3일 만이다. 오미크론 변이의 확산으로 세자릿수였던 신규 확진자 수가 3주 만에 5000만명대까지 치솟은 데 따른 것이다.

코로나19 정부 자문 위원인 에란 시걸 바이츠만 연구소 박사는 "앞으로 수주 내 신규 확진자가 2만~3만 명으로 증가하고 이달 내 누적 확진자는 200만~400만명까지 폭증할 것"이라고 내다봤다.

코로나19 백신 보급 초기 전 세계에서 가장 빠른 속도로 1∼2회차 접종을 진행했던 이스라엘은 지난 7월 세계 최초로 3차 접종을 도입한 데 이어 4차 접종도 세계 최초로 승인했다.

베네트 총리는 "전 세계 사례를 통해 백신 접종을 마친 경우 대체로 중증으로 악화하지 않는다는 것을 알게 됐다"며 "백신은 중증 악화와 격리로부터 우리를 지킨다"고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr