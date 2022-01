리오넬 메시, 코로나19 양성판정...같은 팀 선수 4명 감염

고향 아르헨티나 방문 중 감염...3일 결장

프랑스 내 확산세도 심각...연일 20만명대

[아시아경제 이현우 기자] 세계적인 축구선수로 유명한 리오넬 메시가 팀 소속 선수 4명과 함께 코로나19 확진 판정을 받은 것으로 알려졌다.

2일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 프랑스 프로축구팀인 파리 생제르맹(PSG)은 이날 성명을 통해 메시와 후안 베르나트, 세르히오 리코, 나탕 비튀마잘라 등 팀 소속 선수 4명이 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

메시는 연말을 맞아 고향인 아르헨티나 로사리오에서 휴가를 보내던 중 코로나19에 감염된 것으로 알려졌다. 마우리시오 포체티노 PSG 감독은 "메시와 PSG 의료팀이 계속 연락하고 있다"며 "그가 음성 판정을 받으면 프랑스로 돌아올 것"이라고 전했다.

메시와 함께 코로나19에 감염된 PSG 소속 선수들은 모두 격리됐으며, 이에따라 3일로 예정된 프랑스축구협회(FA)컵인 쿠프 드 프랑스 경기에 출전하지 않는다고 PSG팀은 밝혔다. 포체티노 감독은 메시가 "이달 9일 리옹에서 열리는 리그1 경기에도 빠질 것인지는 알 수 없다"고 설명했다.

PSG측은 선수들이 격리된 채 방역수칙을 따르고 있다고 강조했지만, 탈의실 등에서 발생하는 접촉으로 인해 확산 우려가 큰 것으로 알려졌다. 포체티노 감독은 "코로나19와 2년을 함께하고 있지만, 여전히 우리가 통제할 수 없는 것들이 있다"며 "축구 선수들은 탈의실에서 함께 옷을 갈아입는 등 접촉이 불가피하다"고 강조했다.

프랑스 내 코로나19 확산세도 매우 심각한 것으로 알려졌다. 프랑스는 연말연시를 맞아 최근 4일 연속 20만명이 넘는 확진자가 나왔으며, 지난달 31일에는 23만명을 넘어서는 등 사상최대치를 경신하기도 했다. 이날까지 프랑스의 코로나19 누적확진자는 1191만1926명, 누적사망자는 12만3851명으로 집계됐다.

