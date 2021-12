[아시아경제 이선애 기자] 스타벅스코리아가 법인명을 '에스씨케이컴퍼니'(SCK컴퍼니)로 변경했다.

31일 SCK컴퍼니에 따르면 법인명 변경은 최근 주주구성 변경에 따른 후속 조처다. '스타벅스'라는 브랜드와 매장 로고, 운영방식은 그대로 유지된다.

앞서 지난 7월 이마트는 스타벅스커피코리아 지분 17.5%를 미국 스타벅스 본사로부터 추가로 인수했다.

이에 따라 이마트는 기존 지분 50%를 포함해 모두 67.5%를 보유하게 됐고, 스타벅스커피코리아는 이마트의 연결기준 자회사가 됐다.

나머지 지분 32.5%는 싱가포르 국부 펀드인 싱가포르 투자청(GIC)이 인수했다.

