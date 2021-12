[아시아경제 공병선 기자] 하림 하림 136480 | 코스닥 증권정보 현재가 2,800 전일대비 15 등락률 +0.54% 거래량 210,083 전일가 2,785 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대외인, 기관이 조용히 매수하는 비밀스러운 이 종목 공개!브레인즈컴퍼니 성공적인 코스닥 상장! 같이 챙겨야 할 핵심주는? close 은 윤석춘 대표이사가 사임했다고 31일 공시했다. 향후 하림은 김홍국, 박길연 각자대표 체제로 운영된다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr