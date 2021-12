푸본현대, 지역사회 소외계층 '따뜻한 겨울나기' 봉사

[아시아경제 오현길 기자] 푸본현대생명은 지역사회 소외계층 지원을 위해, 방한물품 및 떡국 재료를 전달하는 '따뜻한 겨울나기' 봉사활동을 실시했다고 31일 밝혔다.

푸본현대는 서울 영등포구 사랑나눔 푸드마켓에서 겨울나기에 필요한 방한물품과 떡국 재료를 마련하고, 사회복지공동모금회 ‘사랑의 열매’와 ‘영등포구사회복지협의회’를 통해 지역사회에 전달했다.

푸본현대은 사회적 기업으로서 책임을 다하는 푸본그룹의 경영이념에 따라, 지역사회에 기여하고 소외계층을 지원하기 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

푸본현대 관계자는 "지역사회 일원으로서 영등포구 독거 어르신 및 소외계층의 따뜻한 겨울나기에 도움이 되고자 직원들과 함께 이번 봉사활동을 진행했다"며 "계속해서 주변 이웃들에게 따뜻한 나눔을 실천할 수 있는 다양한 프로그램을 진행할 예정"이라고 밝혔다.

