尹 대장동으로 한정해 '토론 기피 프레임' 돌파

그간 토론 관련 태도로 비판 받아와

대장동 특검 재점화 포석도

李 후보 측 "안 받을 이유 없다"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 ‘대장동 토론 제안’을 검토하는 것은 토론을 회피한다는 비난 여론을 무마시키고 대장동 이슈를 띄워 특검을 관철시키겠다는 의지의 발현으로 풀이된다.

우선 윤 후보 측이 토론 방식과 내용 등을 확정해 이 후보 쪽에 공식 제안할 경우 이번 대선 국면의 첫 양자 토론이 열릴 것으로 보인다. 이와 관련해 이 후보 측은 "실제 제안 내용을 보고 답을 내놓겠다"면서도 "토론을 안 받을 이유가 없다"고 말했다(고용진 더불어민주당 중앙선대위 수석대변인).

그간 윤 후보는 ‘토론 무용론’을 강조해왔지만 선대위 내부에선 비판 여론을 의식해 ‘하긴 해야 하는 것 아니냐’는 분위기가 커져왔다. 김종인 총괄 선대위원장은 30일 "토론할 가치가 있다면 할 수 있다"면서 "주제가 확실히 잡히면 토론을 할 수 있다"고 말했다. 김 총괄 선대위원장은 국회에서 이동 중에 "토론에 소극적인 입장만 보여선 안 될 거 같다"는 김재원 의원을 말에 "글쎄, 토론을 무조건 안 한다고 하면 안 될 거 같다"고 답한 대화 내용이 알려지기도 했다. 아울러 선대위 내부에선 특검 도입을 위한 수순으로 ‘토론’을 활용하려는 전략적 판단 기류도 감지된다.

윤 후보는 특히 대선후보 양자 토론과 관련해 "정책 토론을 많이 하는 게 별로 도움이 안 되는 것 같다"고 말해 여론의 집중 포화를 받았다. 토론을 통해 유권자들의 검증을 받아야 하는 대선후보가 이를 피하는 태도를 보였기 때문이다. 윤 후보는 ‘1일 1실언’이란 오명을 안고 있는 탓에 ‘실언 리스크’를 의식했다는 해석도 나왔다. 비판 여론이 거세지자 국민의힘 선대위 내부에서 무작정 토론을 피할 수는 없다는 의견이 중론으로 자리 잡고, 이에 윤 후보가 주도권을 쥘 수 있는 ‘대장동 의혹’에 국한해 토론 제안을 검토하는 단계에 이른 것으로 보인다.

