신한銀, 본부장 인사 단행…17명 젊은 인재 중용

직무전문성 갖춘 최적임자 선임…미래사업 이끌 세대교체 진행

외부영입 디지털 인재 전문성 활용…데이터 기반 혁신 금융 추진

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 직무전문성을 갖춘 분야별 최적임자를 본부장으로 선임해 차세대 그룹장 후보군으로 발탁했다고 29일 밝혔다.

이번 인사에서는 1968년생~1969년생의 젊은 인재 17명을 본부장으로 선임해 미래 핵심사업을 이끌 세대교체를 진행했고, 조직 개편을 통해 구축한 6개 핵심 '트라이브(Tribe)' 중 4개 트라이브에 본부장을 배치해 애자일(Agile) S.A.Q(Speed 신속한 실행, Agility 민첩성, Quickness 순발력) 조직을 강화했다.

특히 외부에서 영입한 디지털 인재의 전문성을 활용하고 데이터 기반의 혁신 금융을 추진하고자 ▲데이터기획Unit ▲데이터사이언스Unit ▲혁신서비스Unit ▲데이터플랫폼Unit으로 개편된 디지털혁신단을 이끌 혁신단장으로 김준환 상무를 보임하고, 데이터사이언스Unit을 담당하는 AI 전문가 김민수 센터장을 상무로 승진시켰다.

다음은 인사 내용이다.

<전보>

◆상무

▲디지털혁신단장겸 데이터기획 Unit장겸 혁신서비스 Unit장(상무 보임) 김준환 ▲디지털전략그룹 Mydata Unit장(상무 보임) 김혜주

◆본부장

▲영업그룹 본부장 구혜영 ▲영업그룹 본부장 하대승 ▲대기업강남본부장 강명규

◆부서장

▲영업추진부장 이봉재 ▲CX Tribe Leader 최혁재 ▲플랫폼 개발 Tribe Leader 강대오 ▲기관고객부장 조상현 ▲상품경쟁력강화 Tribe Leader 조재성 ▲투자금융부장 김영권 ▲상품관리부장 이현주 ▲리스크총괄부장 나훈 ▲리스크공학부장 김경태 ▲디지털영업부장 이완두 ▲가락동 기업금융센터장겸 RM 최근영 ▲민락동지점장 최종국 ▲신한PWM Privilege서울센터장 최갑수 ▲신한PWM Privilege강남센터 PIB센터장 김노근 ▲데이터기획 Unit 팀장(부서장대우) 정문호 ▲데이터플랫폼 Unit장 이정일 ▲데이터플랫폼 Unit 팀장(부서장대우) 김강철

<선임>

◆상무

▲데이터사이언스 Unit장(상무 보임) 김민수

◆본부장

▲기업고객부장(본부장 보임) 김정남 ▲외환본부장겸 외환RE:Boot Tribe Leader(본부장 보임) 김민수 ▲디지털전략부장겸 RE:Platform Tribe Leader(본부장 보임) 임수한 ▲디지털전략부 본부장 옥형석 ▲투자금융본부장 장호식 ▲글로벌IB추진부장(본부장 보임) 장성은 ▲글로벌사업본부장 이명석 ▲GMS본부장 김상근 ▲기업여신심사부장겸 부장심사역(본부장 보임) 소명필 ▲Tech Leading Tribe Leader(본부장 보임) 이원종 ▲영업그룹 본부장 권순박 ▲영업그룹 본부장 김승록 ▲영업그룹 본부장 김희재 ▲영업그룹 본부장 변영한 ▲영업그룹 본부장 송인조 ▲영업그룹 본부장 채수웅 ▲영업그룹 본부장 최우현 ▲영업그룹 본부장 최치언 ▲영업그룹 본부장 차은경 ▲영업그룹 본부장 허경희 ▲PWM영업본부장 문진규 ▲신한베트남은행 법인장겸 인도차이나 RH(본부장급) 강규원

◆부서장

▲플랫폼마케팅실장 안효민 ▲경영혁신실장 변승수 ▲ESG전략실장 박종진 ▲디지털SOHO영업부 개설준비위원장 김경인 ▲디지털WM영업부 개설준비위원장 윤정아

<재선임>

◆본부장

▲업무혁신부장(본부장 보임) 김은정 ▲PRM마케팅부장(본부장 보임) 김지온 ▲PF본부장 이정우 ▲영업그룹 본부장 이준석 ▲영업그룹 본부장 임경래 ▲영업그룹 본부장 김윤홍 ▲영업그룹 본부장 양금열 ▲기관영업2본부장 황규현 ▲신한인도네시아은행 법인장(본부장급) 황대규 ▲GMS본부소속 본부장 임한규

