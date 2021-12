[아시아경제 오현길 기자] 홍원학 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 205,500 전일대비 16,500 등락률 -7.43% 거래량 181,142 전일가 222,000 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 배당락 영향 외인·기관 팔자에 '2990선' 마감...개인 3조 순매수대형 우량주 연말 반등 타고 그룹株 펀드도 수익 기지개코스피, 외인·기관 동반 매도 '2990선' 약세...배당락일 영향 금융주 급락 close 대표가 자사주를 매입하면서 책임경영의 의지를 밝혔다.

29일 삼성화재는 홍 대표가 보통주 1500주를 주당 21만6500원에 장내 매수했다고 공시했다. 부사장 시절인 지난 2월 1000주를 매입한데 이어 두 번째 자사주 매입이다.

홍 대표는 지난 23일 삼성화재 이사회 의결을 거쳐 대표이사로 공식 취임했다. 이번 자사주 매입은 책임경영을 강화하고 주주가치를 제고하겠다는 취지로 풀이된다.

지난 24일에는 경영전략회의를 열고 초격차를 위해 '넥스트 레벨(Next Level)'로 올라서기 위한 의지 다졌다.

삼성화재는 3분기까지 전년 동기 대비 62.5% 증가한 1조222억원의 당기순이익을 달성했다.

삼성화재 관계자는 "내년에도 본업 경쟁력을 유지함과 동시에 디지털과 해외사업을 바탕으로 미래 가치를 제고할 계획"이라고 말했다.

