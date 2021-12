이재명 "대통령 부인은 공적 존재…아들은 사실상 남이다"

"대통령 부인, 공적 존재… 권한과 지원 주어지지 않나"

[아시아경제 나예은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 아들의 도박 논란이 윤석열 국민의힘 대선 후보 배우자 김건희 씨와 비교되는 것에 대해 "대통령 아들은 성년인데 사실 남이다"라며 선을 그었다.

이 후보는 29일 오전 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 '김씨는 국민에게 모습을 드러내고 사과를 했는데 이 후보 아들은 모습을 드러냈느냐는 주장이 있다'는 진행자의 질문에 "대통령 부인은 공적 존재로, 권한과 지원이 주어지지 않나"라며 이같이 말했다.

김씨의 대국민 사과에 대한 평가를 묻자 이 후보는 "국가의 운명과 국민들의 삶을 통째로 책임지는 대통령을 뽑는 것 아니냐. 엄청난 권한이 주어진다"며 "그럼 그 권한에 영향을 미칠 수 있는 모든 요소를 무한 검증해야 하는 것은 맞다"고 답했다.

이어 "가족이든 측근이든 본인이든 과거든 다 해야 하는데, 저는 그 점에 대해서는 있는 대로 다 내놓고, 사과할 때는 뭘 잘못해야 사과하는 거지, 내가 모르겠는데 사과를 원하니까 해줄게, 이런 건 조금 국민들 보시기에 불편하겠다(는 생각이 들었다)"고 덧붙였다.

이 후보는 본인의 석사 논문 표절 논란과 관련해선 "제가 인용 표시를 해야 하는데 안 했다. (논란을) 인정하고 내 인생에 별로 꼭 필요한 것도 아니고 잘못했으니까 (석사 학위를) 반납했는데 학교에서 취소를 안 해주더라"라고 전했다.

또 "담당 교수 이름으로 문서가 왔는데 이 정도는 야간대학원 학위로는 충분하다(는 내용이었다)"며 "그래서 '필요 없다' '제발 취소해달라'라고 하는 중"이라고 말했다.

윤 후보가 영부인 호칭을 사용하지 않고 청와대 제2부속실을 폐지하겠다고 밝힌 것과 관련해서는 "납득이 안 된다"며 "부인에게 문제가 있으면 부인의 문제를 해결해야지 제도를 없애버리는 거냐"고 비판했다.

그러면서 "퍼스트레이디라는 게 그냥 폼으로 있는 존재가 아니지 않느냐. 부인 외교들도 있는 것"이라며 "부부 동반으로 해외 갈 때 지원하고 힐러리 클린턴 경우 독자적으로 부인으로서 국제활동을 했다. 국가를 위해서. 그런 기회를 다 봉쇄하겠다고 하는 게 대체 누구를 위해서라는 생각이 들었다"고 지적했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr