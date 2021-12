건설산업사회공헌재단과 건설공제조합은 저소득 취약계층을 위해 6200만원 상당의 쌀을 지원하고 서울 명동 대한적십자사 본사에서 '사랑의 쌀 나눔 사업' 전달식을 가졌다고 29일 밝혔다.

건설산업사회공헌재단은 매년 연말 이웃돕기 사업으로 사랑의 쌀 나눔 행사를 진행해왔다. 올해는 대한적십자사와 손 잡고 전국지역아동센터 및 장애인 단체 등 사회복지시설에 6200만원 상당의 백미 1100여 포를 지원했다.

김상수 재단 이사장은 "앞으로도 건설업계가 앞장서서 지속적으로 사회공헌활동을 펼쳐나가겠다"고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr