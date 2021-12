특수거울로 샤워실 너머 '불법촬영'…경찰 조사 시작되자 의문의 화재

특수거울로 사장실에선 샤워장 내부 훤히 들여다보여

경찰조사 시작되자 의문의 화재 발생도

[아시아경제 박현주 기자] 경기도 한 공장에서 샤워장에 특수거울을 설치해 불법촬영한 사장이 경찰에 붙잡혔다. 경찰 조사가 시작된 이후 해당 공장에선 원인을 알 수 없는 화재가 발생했다.

28일 포천경찰서는 공장사장 A씨를 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 불구속 입건해 조사하고 있다.

A씨는 지난 27일 오후 샤워 중인 외국인 노동자 B씨를 특수거울을 통해 휴대폰으로 불법 촬영한 혐의를 받고 있다. 샤워장을 이용하던 B씨는 거울 너머로 불빛을 발견하고 경찰에 신고했다.

조사 결과 샤워장에 설치돼있던 특수거울은 한쪽에서는 외관상 거울로 보이지만, 다른 한쪽에서는 반대편을 훤히 들여다볼 수 있는 기능을 갖고 있는 것으로 확인됐다. 이를 통해 사장실에서 샤워장 내부 모습을 들여다 볼 수 있었다.

경찰은 A씨가 특수거울로 직원의 샤워하는 모습을 휴대폰으로 촬영한 것으로 보고 그의 휴대폰에 대한 디지털 포렌식을 의뢰했다.

경찰 조사가 시작된 지 10여시간만인 이날 오전 3시쯤에는 원인을 알 수 없는 화재도 발생했다. 이로 인해 공장 건물 2동이 모두 불타 범행현장인 샤워장도 훼손됐다.

경찰은 A씨의 혐의 내용과 함께 현장 감식을 통해 화재 원인도 조사 중이다.

