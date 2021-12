[아시아경제 지연진 기자] 에코캡 에코캡 128540 | 코스닥 증권정보 현재가 10,100 전일대비 300 등락률 +3.06% 거래량 7,233,582 전일가 9,800 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개“美 리비안 손잡는다" 外인 쓸어 담은 극비리 황금株“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 은 다음달 12일 오전 10시 사외이사와 감사 등을 선임하기 위해 임시주주총회를 개최한다고 28일 밝혔다.

