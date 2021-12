홍 부총리 "내년초 '설 민생안정대책' 발표…서민물가 안정 최우선"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 28일 "물가와 관련해 서민생활물가 안정에 최우선을 둔 '설민생안정대책'이 (내년) 1월초 발표될 수 있도록 준비해 달라"고 말했다.

홍 부총리는 이날 오후 정부세종청사에서 확대간부회의를 개최하고 기재부 직원들을 향해 이같이 당부했다. 아울러 부동산 시장과 관련해 "내년 1월 주택가격 하락 등 시장 하향 안정세가 확실히 착근되도록 하라"고 덧붙였다.

특히 홍 부총리는 "최근 대선과 관련, 정치권 중심으로 현정부 정책 및 성과에 대해 일부 지적의 목소리가 있다"면서 "수용해야 할 것은 겸허히 받아들이되 사실과 다르게 알려지는 내용에 대해서는 국민들께 정확히 전달되도록 하는 노력이 중요하다"고 당부했다. 그러면서 "지난주 '2022년 경제정책방향' 발표시 함께 제시된 정책성과·과제 자료집을 활용, 이러한 전달노력을 강화하고 특히 국민 관심이 높은 고용, 세제, 재정 등에 대해서는 별도의 각별한 홍보노력을 기울여 달라"고 주문했다.

홍 부총리는 또 "예산실, 세제실, 재정차관보실 등은 1월 업무 첫날인 3일부터 예산이 즉시 집행 가능하도록 2022년 예산집행지침 개정, 1분기 예산·자금 배정, 사업집행준비 등을 꼼꼼히 점검해 준비할 것"을 강조했다. 이어 "약 2년 간 개발해 온 차세대 예산회계시스템 '디브레인(d-Brain)'의 개통에 차질이 없도록 철저히 준비해 달라"고 말했다.

