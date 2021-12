◇사장 승진

▲대표이사 안중호

◇전무 승진

▲벌크영업1본부장 나병철

◇상무보 승진

▲LNG사업실장 성제용 ▲영업지원실장 윤석홍 ▲법무보험실장 김영주

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr