해양수산 연구인프라 공동활용 플랫폼 구축

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 해양수산 분야 연구시설·장비 등 인프라의 공동 활용을 활성화하고, 연구에 필요한 과학기지와 탐사선박 등을 전략적으로 확대한다.

정부는 22일 이 같은 내용을 담은 해양수산 연구 인프라에 대한 중장기 로드맵을 발표했다.

이를 위해 해양수산 연구인프라지원센터를 설치·운영하고 신규 과학기지·선박 구축과운영·기술지원·공동활용·교육 등을 지원해,현재 10%대의 공동활용율을 2030년에는 50%까지 활용도를 높이기 위해 플랫폼을 만든다는 계획이다.

구체적으로 해양수산 연구인프라 관련 분산된 연구 시설과 장비 정보를 통합하여 공유, 임대 등을 원스톱으로 구현하는 싱글윈도우 플랫폼을 구축한다. 또한 기업, 대학 등의 대형시설 이용료를 지원하고 사용하지 않는 장비를 중소기업에 이전하는 등 공동활용을 체계적으로 확대한다. 이를 위한 해양수산 연구인프라 공동활용센터는 단계적으로 운영을 확대하고 2027년까지 세부 분야별로 협력기관을 지정할 예정이다.

해양수산 연구인프라 수준도 선진국 대비 현재 80%에서 향후 90%까지 높일 수 있도록 핵심 연구 인프라를 구축한다.

중장기적 관점에서 스마트항만, 자율운항선박 등 4차 산업혁명 대비 스마트화를 지원하고, 친환경선박 등 탄소중립 관련 해양수산 분야 기술개발·검증 및 상용화에도 속도를 낸다.

극지, 대양 등 전략형 탐사 강화를 위해 동해 해양과학기지, 차세대 쇄빙연구선 등 해양영토 확장을 위한 인프라도 확충한다.

아울러 빠르게 성장할 것으로 전망되는 해양수산 신산업 분야의 자생적 생태계 조성을 위해 해양바이오, 해양로봇 등에 대한 실증센터를 구축하고, 기업의 창업·성장을 적극 지원한다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr