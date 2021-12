[클릭 e종목]포인트모바일, 뚜렷한 방향성과 펀더멘털

[아시아경제 이선애 기자] 하나금융투자는 22일 포인트모바일 포인트모바일 318020 | 코스닥 증권정보 현재가 16,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,100 2021.12.22 07:49 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]포인트모바일, 방향성·성장성은 변함없다포인트모바일, 산업용PDA PM85 美버라이즌 ‘LTE 망인증’ 획득포인트모바일, 日카시오에 150억 규모 ‘모바일 컴퓨터’ 독점 공급 close 에 대해 뚜렷한 방향성을 갖고 있으며 펀더멘털에는 이상이 없다고 분석했다. 다만 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

포인트모바일은 산업용 PDA분야 국내 1위 기업으로 글로벌 고객사향 OEM/ODM 공급을 통해 제품 경쟁력을 강화해왔으며, 2013년부터는 자사브랜드까지 생산 및 납품하고 있다. 3분기 누적 기준 자사브랜드 매출 비중이 94.1%에 달하며, 해외 매출 비중은 83.3%를 차지하는 글로벌 수출주도형 기업이다. 산업용 PDA의 2020년 기준 글로벌 시장 규모는 43.5조원에 달하며, 리테일·물류창고·제조·운송 및 물류·전자상거래 등 전방위적 산업에서 수많은 용도로 사용되는 만큼 시장 확대는 지속될 전망이다.

최재호 하나금융투자 연구원은 "이에 포인트모바일은 합리적인 가격, 다양한 제품 라인업 등 제품 경쟁력을 통해 국내 고객사는 물론 글로벌 고객사들까지 수주가 잇따르는 상황으로 중장기적인 관점에서 지속 성장이 예상된다"고 말했다.

아마존 매출을 통해 포인트모바일의 실적은 지속 성장할 전망이다. 포인트모바일은 아마존과 8년간 총 2억달러의 대규모 산업용 PDA 공급계약을 체결한 상황이다. 아마존 공급모델은 기존 2개에서 최근 링스캐너 'PM5'가 추가되어 3개로 늘어난 것으로 파악된다. 주력 공급 모델 중 하나인 모바일 컴퓨터 'PM85'는 지난 9월 미국 통신사 버라이즌으로부터 LTE 망인증을 획득한 상태로 현재는 아마존 내부 인증까지 완료된 것으로 파악된다. 따라서 내년부터는 유의미한 매출액 성장에 기여할 것으로 예상한다. 2019년 28억원에 불과했던 아마존향 매출액은 2020년 80억원을 기록했으며, 2021년은 225억원을 기록할 것으로 전망한다. 2019~2021년 성장률은 183%다. 아마존향 매출 급증에 따라 8년간 총 2억달러의 공급계약은 조기에 완료될 것으로 예상한다.

포인트모바일의 2021년 예상 실적은 매출액 772억원(+57.9% YoY), 영업이익 72억원(+6,154.2% YoY), 2022년은 매출액 1,349억원(+74.6% YoY), 영업이익 202억원(+179.0% YoY)을 기록할 것으로 전망한다.

최 연구원은 "아마존 외에도 지난 9월 일본 카시오향으로 약 150억 규모의 공급계약을 체결하는 등 글로벌 신규 고객사를 지속 확보하고 있는 상황"이라며 "2022년 예상 실적 기준 주가수익비율(PER) 13배로 글로벌 동종 그룹 대비 밸류에이션 매력 보유하고 있다"고 판단한다.

