밀집도 조정·조기 방학 … 경남교육청, 코로나19 학사운영 조정 불가피

[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경상남도 교육청은 교육 공동체 구성원과 학생의 안전을 위해 학사 운영 조정을 시행한다.

도 교육청은 2학기 전면 등교를 진행해왔으나, ‘단계적 일상 회복’ 이후 코로나19 확진자 급증으로 인해 이 같은 결정을 내렸다.

오는 20일부터 과대·과밀학교 밀집도를 조정한다. 초등학교의 경우 1~2학년은 매일 등교하고 3~6학년은 4분의 3만 등교한다. 중·고등학교의 경우 밀집도를 3분의 2로 유지하되 유치원과 특수학교, 돌봄교실은 정상 운영한다.

과대·과밀학교가 아닌 일반 학교 역시 지역 감염 상황과 잔여 학사일정 등을 고려해 밀집도를 조정할 예정이다.

또 학사 운영 조정이 가능한 범위 내에서 조기 방학을 적극적으로 권고했다.

박종훈 교육감은 “아이들의 안전이 크게 위협받고 있는 상황에서 학생과 학부모님들의 적극적인 예방접종을 간곡히 당부한다”며, “빈틈없이 점검하고 선제 대책을 마련해 아이들의 배움과 안전이 흔들리지 않도록 하겠다”고 말했다.

