내년부터 드론으로 항공기 정비…대한항공, 검사 솔루션 세계 첫 개발

대한항공 '군집드론 활용 기체검사 솔루션 개발' 시연 행사…내년 정식 운영

드론 4대 동시 투입시, 기존 10시간→4시간 검사 시간 60% 단축

[아시아경제 김혜원 기자] 대한항공이 최첨단 유·무인 항공기 연구개발 경험과 기술력을 바탕으로 여러 대의 드론을 동시에 띄워 항공기 동체를 검사할 수 있는 기술을 세계 최초로 선보였다.

대한항공은 16일 서울 강서구 본사 격납고에서 우기홍 대한항공 사장, 김용석 국토교통부 항공정책실장 등 관계자들이 참석한 가운데 '군집드론을 활용한 기체 검사 솔루션' 시연 행사를 실시했다. 대한항공은 지속적인 드론 시범 운영을 기반으로 내년 중으로 정식으로 운영할 계획이다.

드론을 이용한 항공기 동체 검사는 작업자가 최대 20m 높이에서 항공기 동체를 육안으로 확인해야 하는 현재의 정비 형태를 완전 바꾼 것이다. 안전 사고의 위험을 줄이는 동시에 정확하고 빠르게 정비를 진행할 수 있어 해외 항공사에서 도입하는 단계다.

대한항공이 약 1년 동안 개발한 이 솔루션은 세계 최초로 2대 이상의 드론을 동시에 투입해 정비 시간을 단축하고 운영의 안정성을 획기적으로 높였다는 점이 특징이다.

대한항공이 만든 드론은 가로·세로 약 1m, 5.5kg의 무게로 4대가 동시에 투입돼 항공기 동체 상태를 검사할 수 있도록 했다. 운영 프로그램도 개발했다. 4대의 드론은 사전에 설정된 영역을 각각 비행하며 영상을 촬영한다. 만약 어느 한 드론이 고장 날 경우 나머지 드론이 자율적으로 상호보완해 사전에 계획된 임무를 완수할 수 있도록 시스템을 구성했다.

드론 4대를 동시에 투입하면 현재 육안으로 진행되는 약 10시간의 동체 검사 시간을 약 4시간으로 60%가량 줄여 항공기 정시성도 향상시킬 수 있다. 특히 드론에 장착된 고성능 카메라는 1mm 크기까지 식별 가능해 작업자가 높은 곳에서 육안으로 일일이 찾아내기 어려운 미세한 손상까지 정확히 탐지해 낼 수 있다.

이외에도 대한항공은 클라우드로 검사 데이터를 공유해 시간과 장소에 상관없이 관련 직원이 결과를 확인할 수 있도록 했다. 안전한 드론 운영을 위해 검사 항공기 및 주변 시설물과 안전거리를 유지하는 충돌 방지 및 회피와 임무영역 이탈 방지를 위한 안전비행영역(지오펜스·Geo Fence) 기능도 적용했다.

이번 개발은 정부의 항공정비(MRO) 산업 경쟁력 강화 및 항공정비 제도 개선 정책과 연계한 것으로 대한항공은 솔루션 개발 뿐 아니라 조종사 및 기술자 이외 안전요원 배치를 의무화하는 등 드론 정비 운영 근거 및 안전관리 방안 마련을 위해 정비 규정을 개정했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr