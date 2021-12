이성민 수원과학대 교수 "골프와 필라테스 출간"

이성민 수원과학대 생활체육과 교수가 ‘골프와 필라테스: 골퍼를 위한 코어 근육 운동’을 출간했다.

2년 전 발간한 ‘골프, 필라테스를 만나다! 골프 필라테스’ 후속작이다. 아마추어골퍼 최대 고민인 비거리 해결책으로 필라테스와 스트레칭을 주문했다. 27년 구력의 저자는 "골프 기량 향상은 무엇보다 근력과 밸런스, 유연성이 포인트"라면서 이상적인 훈련 방법으로 골프 필라테스를 꼽았다. "오랫동안 건강한 몸으로 플레이하고 싶은 주말골퍼들에게 필요하다"는 설명이다.

24가지 골프 스트레칭과 폼롤러, 짐볼, 세라 밴드, 돔볼을 사용하는 57가지 골프 필라테스 동작을 사진과 함께 자세하게 소개했다. 이상적인 스윙이 가능한 신체로 바뀌고, 자연스럽게 비거리가 늘어난다. 저자는 골프지도자 1급, 필라테스 지도자 1급, 에어로빅 지도자 1급 자격증을 지닌 생활 체육 전문가다. 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 통산 3승 챔프 서요섭(25)이 감수했다.