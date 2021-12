아래스, 회생절차 개시신청 취하 허가 결정

[아시아경제 이준형 기자] 아래스 아래스 050320 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 990 2021.12.14 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일결산시즌...코스닥 적자기업 비상아래스, 본점 소재지 변경 close 는 회생절차 개시신청 취하 허가 결정이 났다고 14일 공시했다.

아래스 측은 "이달 9일 이사회 결정에 따라 회생절차개시신청서를 서울회생법원에 접수했다"면서 "이달 10일 회생절차개시신청 취하서를 접수했고 14일 취하가 허가돼 종결됐다"고 밝혔다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr