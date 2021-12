중기중앙회, '제2차 中企 4차산업혁명위원회' 개최…"인력 문제 대책 절실"

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업중앙회는 14일 서울 여의도에 위치한 중기중앙회에서 '2021년 제2차 중소기업 4차산업혁명위원회'를 개최했다고 밝혔다.

중소기업 4차산업혁명위원회는 4차 산업혁명 시대의 중소기업 재도약 방안과 신산업 육성 등을 논의하기 위해 마련됐다. 이날 위원회에 참석한 양창준 마케톤 대표는 소프트웨어(SW) 개발 인력의 대기업 쏠림현상과 중소기업 인력 유출 문제를 지적했다. 이어 ▲SW인력 병역특례 확대 ▲청년내일채움공제 확대 ▲SW인력 양성 거버넌스 체계 구축 등 정부 지원정책이 필요하다고 강조했다.

정명애 을지대 교수는 중소기업을 위한 정책 과제로 ▲글로벌화를 위한 판로 지원 ▲인력 수급과 일자리 확충 ▲공정경쟁을 위한 환경 마련 등을 제안했다. 관련 법제 재정비, 중소기업 제조 혁신을 위한 기술 인프라 개발과 예산 지원 등 개선방안도 제시했다. 이 밖에도 박승정 아주대 교수, 이병두 비즈온커뮤니케이션 대표, 배유석 산업기술대 교수가 토론을 통해 다양한 정책과제를 논의했다.

양찬회 중기중앙회 혁신성장본부장은 "국내 산업경쟁력을 강화하기 위해 헬스케어 등 신산업을 육성하되 기존 제조 중소기업은 시대 변화에 적응할 수 있도록 디지털화 등을 지원하는 투 트랙 전략이 필요하다"고 말했다. 양 본부장은 "신산업의 SW인력 등 고급 인력 부족 문제와 전통 제조업의 청년 인력 유입 부족에 대한 대책 마련이 절실하다"고 덧붙였다.

