보건의료노조 "단계적 일상회복 2주 중단 필요…민간·공공 의료 총력 대응해야"

[아시아경제 이정윤 기자] 코로나19 확산세가 지속되는 상황에서 위드코로나로의 전환을 잠시 중단하고 공공·민간 의료 기구가 함께 총력대응을 하는 등 근본적인 대책이 필요하다는 지적이 나왔다.

민주노동조합총연맹 전국보건의료산업노동조합(보건의료노조)은 13일 오후 서울 영등포구 당산동 전국보건의료산업노동조합에서 '코로나19 의료대응체계 점검 및 현장 증언 긴급 기자회견'을 열고 "병상의 부족과 확보된 병상마저 운영의 효율성이 담보되지 못하고 있는가 하면, 재택치료 마저도 관리되지 못함에 따라 준비없이 진행된 위드코로나 정책의 한계가 드러나고 있다"고 주장했다.

이어 "현재와 같은 방식으로 위드코로나에 대비하는 의료대응체계 구축이 사실상 어렵다는 점을 감안해 제대로 된 장기전을 준비하기 위해 단계적 일상회복을 2주가량 잠시 멈추기를 제안한다"고 했다.

보건의료노조는 또 "범정부 차원에서 코로나 19 대응과 단계적 일상회복을 위한 컨트롤 타워도 재정비해야 한다"라면서 "현재의 중환자실이 부족하고 취약한 구조에서 코로나19 중환자실의 배정을 공용자원으로 적극 통제하는 한편, 상급종합병원에 중등증 병상을 확보해 중환자 병상의 회전율을 높일 수 있도록 효율화하는 것도 필요하다"고 말했다.

이어 위드코로나로의 전환을 잠시 중단하는 동안 공공·민간의료기관의 총력대응 체계 마련도 주문했다. 보건의료노조는 "한국의료에서 90% 비중을 차지하고 있는 민간의료기관의 긴급 참여방안 등을 시급하게 마련해 공공과 민간이 함께 총력 대응하는 체계를 구축할 것을 제안한다"며 "10∼15%까지 단계적인 병상확보의 계획을 마련해 민간의료기관이 충분히 준비하며 병상을 제공할 수 있도록 조치해줘야 민간병원의 긴급하지 않은 비응급·비필수 진료와 수술을 미루고 감염병 치료와 필수·응급환자에 집중하도록 병상과 인력 재배치의 계획을 수립할 수 있다"고 설명했다. "지금같이 공공병원이 코로나 대응을 몰빵하는 방식은 더 이상 지속가능성이 없다"고도 했다.

보건의료노조는 이 외에도 민간병상의 공영화, 보건의료인력 확보, 범사회 총력대응협의체 구성도 촉구했다.

아울러 보건의료노조는 "마지막으로 단계적 일상회복, 제대로 된 장기전을 준비하기위해서는 지난 9월 2일 보건의료노조와 보건복지부가 타결한 감염병 대응, 공공의료 확충과 보건의료인력 확충을 위한 총 23개항 노정합의의 철저한 이행 점검과 후속 조치가 관건이라는 점을 다시한번 강조한다"고 덧붙였다. 보건의료노조는 앞서 지난 9월 2일 보건복지부와 보건의료 인력 확충, 공공의료 강화, 감염병 대응 체계 구축 등의 내용을 담은 22개 조항의 노정 합의문을 마련한 바 있다.

