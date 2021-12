합천군, 2021년 제야 군민대종 타종행사 취소

오미크론 변이바이러스 확산 등으로 행사 취소 결정



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 연말로 예정됐던 제야 군민대종 타종행사를 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 급증과 오미크론 변이 확산에 따라 전면 취소한다고 13일 밝혔다.

군은 매년 12월 31일 2000여명의 군민들이 한 해를 보내고 다가오는 새해를 맞기 위해 대종각 앞에 모여 타종행사를 개최해 왔다.

하지만 코로나19가 전국적으로 재확산해 확진자 수가 급증가하고 전파력이 강한 오미크론 변이바이러스까지 확산하고 있어 올해도 군민의 건강과 안전을 위해 전면 취소를 결정했다.

문준희 군수는 “최근 우리 지역에도 코로나19 확진자가 많이 발생한 상황이며, 대규모 군중이 집결하는 타종행사를 개최하면 집단감염을 유발할 수 있어 내린 결정이니 군민 여러분들의 이해와 협조를 바란다”고 말했다.

한편 최근 합천군에도 12월에만 31명의 코로나19 신규 확진자가 발생했으며, 군은 지역 내 코로나19 확산을 차단하기 위해 13일부터 공직자 5인 이상 집합 금지 등 강화된 방역 수칙을 시행하고 있는 것으로 알려졌다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr