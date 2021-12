SC제일銀 "금리 공동구매하고 1.8% 예금이자 받으세요"

[아시아경제 송승섭 기자]SC제일은행은 예금상품 모집금액에 따라 최고 연 1.8% 금리를 제공하는 ‘금리 공동구매’ 이벤트를 실시한다고 13일 밝혔다.

SC제일은행에 따르면 이달 24일까지 모바일 전용 정기예금인 ‘e-그린세이브예금’을 2000억원 한도로 모집한다. 이벤트 적용 금리는 마감일까지 모인 금액에 따라 결정된다.

최종 모집금액이 500억원 이상이면 연 1.8%(월이자지급식은 1.7%) 금리를 적용한다. 300억~500억원 미만인 경우 1.6%(1.5%), 100억원~300억원은 1.4%(1.3%), 100억원 미만이면 기본금리 연 1.25%가 적용되는 식이다. 만약 마감일 이전 한도에 도달하면 이벤트는 조기 종료된다.

대상은 SC제일은행 모바일뱅킹 애플리케이션(앱)을 통해 가입하는 고객이다. 계좌당 가입한도는 100만원부터 5억원까지다. 1인당 개설 가능 계좌 수는 제한이 없다.

배순창 SC제일은행 수신상품부장은 “한국은행 기준금리 인상에 따라 지난 3일 e-그린세이브정기예금 금리를 최고 0.4%포인트 인상한 이후 고객들의 문의와 가입이 크게 늘고 있다”며 “연말 고객 사은 차원에서 더 큰 혜택을 담은 공동구매 이벤트를 준비했다”고 말했다.

