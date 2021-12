광주 동구 '제6기 SNS 서포터즈' 모집

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구(청장 임택)는 SNS 활동을 통해 동구를 널리 알릴 제6기 동구 SNS서포터즈 'WITH 동구'를 오는 21일까지 모집한다고 10일 밝혔다.

특히 최근 급변하는 미디어 환경의 변화에 따라 모바일 중심 영상 콘텐츠를 통한 구정 홍보를 위해 '영상 분야 서포터즈'를 신규로 모집할 계획이다.

모집 대상은 ▲개인 SNS를 활발히 운영해온 사람 ▲스마트폰 및 디지털기기 활용이 가능한 사람 ▲SNS서포터즈 활동에 관심과 열정이 있는 사람으로 공고일 기준 광주광역시에 거주하는 시민 중에 동구에 대한 애정을 갖고 적극적으로 동구를 알릴 수 있는 사람이면 누구나 가능하다.

블로그 부문 25명 내외, 영상 부문 5팀 등으로 선발되는 제6기 SNS서포터즈는 내년 한 해 미디어를 통해 동구를 홍보하게 된다.

구체적으로 1년 동안 다양한 구정소식 취재 및 콘텐츠 제작, 구 공식 SNS 소통 지원, 주요 정보 온·오프라인 확산을 위한 다양한 활동을 하게 되며 원고 및 콘텐츠 제공에 따른 소정의 원고료를 지급받는다.

또 기사 및 영상물로 채택되면 동구 공식 SNS 계정을 통해 홍보된다. 자세한 사항은 동구 누리집, 두드림 앱, 공식 SNS 모집 안내문을 통해 확인할 수 있다.

임택 동구청장은 "코로나19 이후 다양한 변화 속에서 미디어시대 시민들의 맞춤형 콘텐츠 제작을 통해 공감대를 찾으리라 기대한다"면서 "구정을 내 손으로 직접 널리 알리는 전파자 역할에 동참하실 분들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

