동의대 인공지능그랜드ICT연구센터, 인공지능 기반 로봇산업 육성 협약

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] ‘동의대 인공지능 그랜드 ICT 연구센터’와 ‘인공지능 로봇연구소’는 ‘로아스’와 인공지능 기반 로봇산업 육성과 기술 교류를 위한 업무협약을 체결했다.

협약으로 각 기관은 ▲인공지능 기반 로봇 관련 기술 교류와 연구개발 ▲인공지능 기반 산업용 로봇 산업 육성 ▲인공지능 보급 확산과 인공지능 네트워크 생태계 구축 ▲인공지능과 로봇 관련 우수 인력양성 ▲산학연계 교육프로그램 개발과 정보교류 ▲각종 사업과 행사 등에 적극적인 교류를 진행하게 된다.

동의대 인공지능 그랜드 ICT 연구센터와 인공지능 로봇연구소는 Edge AI 분야 공동 연구개발을 진행하고 있다.

연구센터는 협약으로 로아스와 AI 로봇 플랫폼 및 지능형 로봇 분야에서도 공동 연구개발을 진행할 계획이다.

협약식에 이어 동의대가 수행하고 있는 교육부의 대학혁신지원사업의 ‘스마트 IT 제조기술 프로젝트 지능형 로봇 기술’ 특강이 진행됐다.

특강에서 동의대 로봇·자동화공학전공 졸업생인 로아스 이승현 팀장이 자율주행과 4족 보행 로봇 기술에 대한 소개와 진로 특강을 했으며 4족 로봇 Spot 시연회도 진행됐다.

동의대 인공지능 그랜드 ICT 연구센터 정석찬 센터장은 “적극적인 상호 교류를 통해 첨단 융합 ICT 서비스를 발굴하도록 노력하겠다”고 말했다.

로아스 주용 대표는 “인공지능 그랜드 ICT 연구센터와의 협약은 인공지능 기반 로봇 분야 혁신 역량 협업의 연구개발 성과 확산과 산업계 성장 측면에서 중요한 의미를 지닌다”고 말했다.

인공지능 로봇연구소 옥승호 소장은 “로아스의 연구 역량과 로봇산업 분야의 경쟁력을 강화해 연구개발뿐만 아니라 AI 로봇 관련 인재 양성에도 노력하겠다”고 말했다.

