쏘카, 모두의주차장 인수…"슈퍼앱 전략 일환"

[아시아경제 부애리 기자] 쏘카가 온라인 주차 플랫폼 '모두의주차장'을 운영하는 모두컴퍼니를 인수한다고 10일 밝혔다.

쏘카가 신주를 발행해 모두컴퍼니와 주식을 교환하는 방식으로 진행되며 쏘카는 모두컴퍼니 주식 100%를 인수한다.

쏘카는 이번 인수를 '스트리밍 모빌리티'를 구현하기 위한 전략의 일환이라고 전했다. 쏘카 앱에서 이동 주차 예약, 주차정보 활용 등 주차 관련 서비스를 제공해 700만명의 쏘카 이용자들이 편리하게 서비스를 이용할 수 있다는 설명이다.

쏘카는 내년부터 서비스 예정인 수도권 지역 30분 내 부름 편도 서비스와 전기차 충전 등의 서비스 영역에서 모두의주차장과 시너지를 본격화할 방침이다.

또 통합 모빌리티 멤버십 ‘패스포트’에 주차장 관련 혜택을 추가하는 등 구독 서비스 이용자들의 이동 편의성이 증대시킨다는 계획이다.

모두의주차장은 현재 전국 6만개 주차장의 정보와 1만8000면의 공유주차장, 1800여개의 제휴주차장을 서비스하고 있다. 또 서울 23개, 부산 8개 자치구와 경기도 4개 시 등 지방자치단체와 주차공유사업 업무협약을, 한국공항공사 등 15개 공공기관과 주차장 실시간 데이터 개방 업무제휴를 맺고 있다.

모두컴퍼니는 이번 인수가 완료된 이후에도 김동현 대표 독립경영 체계를 이어갈 방침이다. 또 기존 사업은 모두 지속하며 쏘카와 함께 더욱 확장된 형태로 사업 개발을 해나갈 예정이다.

김동현 모두컴퍼니 대표는 "지난 9년간 주차산업 이해관계자들과 오랜 신뢰관계를 바탕으로 주차공유를 통한 우리 사회 주차문제 해소를 노력해왔다"며 "쏘카와 함께 주차산업을 넘어 모빌리티 산업 전반에 더 큰 변화와 혁신을 만들 수 있다는 확신으로 함께 하기로 했다"고 말했다.

박재욱 쏘카 대표는 "슈퍼앱으로 진화하는 쏘카가 누구나 쉽고 편리하게 이용하는 스트리밍 모빌리티 서비스를 제공하기 위해 앞으로도 더 많은 기업들과 협력해 나갈 것"이라고 전했다.

