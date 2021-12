청암대학교, 2021년 혁신지원사업 성과 모니터링 UCC & 체험수기 공모전 시상식 개최

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 청암대학교(총장직무대행 오미성)는 ‘2021년 혁신지원사업 성과 모니터링 UCC와 체험수기 공모전 시상식’을 청암관 1층 회의실에서 가졌다고 9일 밝혔다.

이번 공모전은 2019~2021년 혁신지원사업 프로그램 참여 경험이 있는 재학생을 대상으로, ‘청암+혁신’을 주제로 한 UCC와 혁신지원사업 프로그램 체험 수기를 모집했다.

이 날 시상식에 참석한 오미성 총장직무대행은 “우리대학 학생들이 혁신지원사업에서 제공되는 다양한 수요자 맞춤형 프로그램에 적극적으로 참여해 학생들의 눈을 통한 혁신지원사업의 성과를 UCC와 체험수기의 형태로 만들어낸 것을 보니, 앞으로 우리대학과 지역을 이끌어갈 창의 인재 양성에 한걸음 더 다가간 듯하여 굉장히 자랑스럽다. 이 성과를 나와 지역, 국가에 확산할 수 있도록 노력바란다”라고 말했다.

정경석 혁신지원사업 단장은 “혁신지원사업 성과모니터링 UCC & 체험수기 공모전은 작년보다 조금 더 익숙해진 혁신지원사업 프로그램들이 우리 청암대 학생들에게는 어떻게 느껴졌는지 수요자의 입장에서 모니터링할 수 있는 중요한 공모전이다. 이번 공모전의 성과물을 통해 우리 청암인들의 통섭적 사고 역량과 창의역량, 리더십 등이 보다 널리 확산되기를 바란다. 앞으로도 학생들의 입장에서 확산되는 성과 공유의 장이 계속되길 바란다”라고 말했다.

올해 혁신지원사업 UCC 공모전은 현장 Mirror형 실습실을 활용한 수업경험, 리더십향상 프로그램 참여 등을 소개, 현장연계형 강의실 및 실습실을 알차게 사용하는 과정을 UCC로 담아낸 호텔항공서비스과 1학년 김현빈 학생이 금상을 수상했다.

은상은 산학협력혁신 상담센터 프로그램 참여를 통해 변화된 자신의 모습 및 드림라운지와 도서관 이용방법을 알려준 간호학과 3학년 강연경, 오선아, 황영경 학생이 수상했다.

동상은 교육혁신의 현장연계 전공동아리 프로그램을 참여하면서 겪은 자신의 생생한 경험을 담은 호텔항공서비스과 1학년 최아영이 수상했다.

체험수기 공모전은 기타혁신의 외국어학습지원향상 프로그램을 참여한 박민선이 금상, 박수선 학생이 은상을 수상, 외국어 강좌를 통해 자신감을 얻은 학생들의 변화과정을 잘 담아줬다.

산학협력혁신의 4가지 집단상담 프로그램에 참여해 자신의 직업에도 경험을 살리겠다는 사회복지과 김솔비 학생과 나를 찾아보는 시간을 가진 간호학과 박은효 학생이 동상을 수상했다.

이번 공모전을 통해 학생들의 창의 능력을 발휘할 수 있는 기회가 마련됐고, 사업이 마무리되는 시점에 혁신지원사업의 성과를 공유함으로써 수요자중심의 사업임을 다시 한번 확인할 수 있었다.

