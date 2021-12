셀트리온헬스케어 "항체치료제 수출 이달 1500억원 예상"

유럽 9개국 '렉키로나' 초도물량 15만바이알 출하 완료

셀트리온헬스케어가 코로나19 항체치료제 '렉키로나'(성분명 레그단비맙)에 대한 공급계약 체결과 출하를 본격화하고 있는 가운데 12월 들어서 공급 계약을 체결한 9개국의 초도물량 15만바이알 선적을 완료했다고 9일 밝혔다.

셀트리온헬스케어는 그 동안 70여 개국과 렉키로나 수출 협의를 진행해 왔는데 이번에 초도물량을 공급한 9개국을 포함해 최근까지 18개국과 렉키로나 공급 계약을 체결했다. 기존 공급 물량과 추가 발주를 포함해 이달 공급하는 물량만 1500억원 규모에 이를 것으로 전망된다.

렉키로나는 유럽연합집행위원회(EC)의 품목허가에 따른 제품 신뢰도 증가와 코로나19 확진자 급증이 맞물리면서 각국으로부터 제품 공급 문의가 증가하고 있다. 특히 초도물량 출하가 완료된 국가들을 중심으로 추가 발주가 지속되고 있으며, 이와 별도로 유럽, 아시아, 중동, 중남미, 오세아니아 지역의 국가들로부터 신규 계약 논의가 확대되고 있다.

회사 측은 각국의 코로나19 대응에 대한 인식 변화가 렉키로나 공급 확대에 긍정적으로 작용할 것으로 기대하고 있다. 지금까지 대다수의 국가가 코로나19 백신 접종 확대를 정책의 우선순위로 두었으나, 최근에는 변이 바이러스와 중증 환자 등에 대한 대응력이 부각되면서 치료제 확보에 정부 역량을 집중하고 있다. 코로나 청정국으로 불렸던 호주도 최근 확진자가 꾸준히 발생하면서 치료제에 대한 중요성이 부각되고 있으며, 그 사전 조치로 지난 6일(현지시간) 렉키로나의 잠정등록(조건부허가)을 허가했다.

셀트리온헬스케어 관계자는 "EC 승인 이후 렉키로나에 대한 세계 각국의 추가 승인이 지속되고 만큼 공급 계약을 확대해 나 계획"이라며 "셀트리온그룹은 렉키로나 뿐만 아니라 변이 바이러스 대응력이 우수한 CT-P63, 치료 편의성을 개선한 흡입형 등 치료제 개발을 통해 전 세계가 코로나19 팬데믹을 극복해 나가는데 기여할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

