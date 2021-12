광주 서구, 특별교부세 26억원 확보…현안사업 ‘탄력’

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 행정안전부로부터 올해 하반기 특별교부세 26억원을 확보했다고 8일 밝혔다.

이번에 확보한 특별교부세는 ▲유덕동 버들마을 다목적센터 건립(5억원) ▲운리·마재·금호 공원 노후시설 개선(5억원) ▲서구문화센터 노후시설 보수(5억원) ▲맛고을·서광·농성 공원 정비(8억원)의 지역 현안사업 4건과 ▲운천로 일대 하수관로 정비(3억원)의 재난안전사업 1건으로 총 5개 사업에 투입하게 된다.

서구는 유덕동 버들마을 다목적센터 건립을 통해 생활문화센터 및 건강생활지원센터를 조성해 주민 소통과 화합의 장을 마련하고, 주민밀착형 건강관리 서비스를 제공할 계획이다.

또 대다수의 주민들이 자주 이용하는 서구문화센터의 노후 시설 개선 및 노후된 공원 시설 정비를 통해 주민 모두가 안전하게 이용할 수 있는 쾌적한 휴식·문화 공간을 조성하는 등 여가활동 증진에 기여할 예정이다.

서대석 서구청장은 “앞으로도 정부와 지역 국회의원과의 긴밀하고 유기적인 협력과 소통을 통해 지속적으로 현안사업 추진에 필요한 재원을 확보해 구민의 생활 안정과 편익 증진을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

