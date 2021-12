광주시교육청 '2021 꿈꾸는 문화예술제' 실시

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주광역시교육청은 7일 특수교육대상 학생들과 함께한 '2021 꿈꾸는 문화예술제'를 실시했다고 밝혔다.

'내 꿈에 온(ON)택트!'를 주제로 진행된 이번 문화예술제는 특수교육대상 학생들이 끼와 재능을 마음껏 발산하는 자리로 마련됐다.

'2021 꿈꾸는 문화예술제'는 남학생들의 중창 공연으로 시작으로 이후 드럼 연주, 판소리 공연, 가락악기 합주, 피아노 듀엣 연주, 수어 및 댄스 공연, 관현악 연주, 타악기 합주, 합창 등 9개 팀의 공연이 이어졌다.

공연 외에도 실시간 퀴즈 이벤트를 포함한 다양한 이벤트가 진행됐으며 특수학교 및 일반학교에 배치된 특수학급 학생과 통합학급 학생들은 실시간 줌(Zoom)을 통해 소통했다.

참여 학급 중 응원상 3팀, 인터뷰상 3팀이 선정돼 각각 상을 받았다. 또 유튜브 첫 댓글의 주인공 1명과 의미 있는 댓글을 단 3명도 댓글상을 받았다.

공연에 참가한 은혜학교 채서율 학생은 "유튜브에 우리 모습이 나와 신기했다"며 "처음 준비할 때는 떨렸지만 친구들과 멋지게 공연을 마치고 나니 뿌듯하고 기뻤다"고 밝혔다.

신미숙 시교육청 유아특수교육과장은 "이번 ‘2021 꿈꾸는 문화예술제는 특수교육대상학생들의 예술적 재능을 마음껏 발휘할 수 있었던 꿈과 기회의 장이었다"며 "문화예술제를 통해 우리 학생들이 많은 사람들의 응원과 호응 속에서 자신의 꿈을 향해 더욱 더 노력해 멋지게 성장하길 바란다"고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr