[프로필] 경계현 삼성전자 대표이사 사장 겸 DS부문장

경계현 삼성전자 대표이사 사장 겸 DS부문장은 반도체 설계 전문가다. 삼성전자에서 D램설계와 Flash개발실장, Solution개발실장 등을 역임하며 메모리 반도체 개발을 주도했다.

2020년부터 삼성전기 대표이사를 맡아 MLCC(적층세라믹커패시터) 기술 경쟁력을 끌어올리고 역대 최대실적을 견인하는 등 경영 역량을 인정받았다. 이번 인사로 삼성전자 DS부문장에 선임된 경계현 사장은 반도체사업의 기술 리더십을 통해 부품 사업 전반의 혁신을 도모할 것으로 전망된다.

△1963년생 △ 서울대 제어계측공학 학·석·박사

△ 주요 경력

- 2020. 1 ~ 現 在 삼성전기 대표이사

- 2018.12 ~ 2020. 1 삼성전자 메모리사업부 Solution개발실장

- 2015.12 ~ 2018.12 삼성전자 메모리사업부 Flash개발실장

- 2011.12 ~ 2015.12 삼성전자 메모리사업부 Flash설계팀장

- 2009.07 ~ 2011.12 삼성전자 메모리사업부 Flash설계팀

- 1994.04 ~ 2009.07 삼성전자 메모리사업부 DRAM설계팀

- 1988.12 ~ 1994.04 삼성전자 학술연수(박사, 서울大)

