건보공단, 국제표준 안전보건경영시스템 신규인증 취득

[아시아경제 이춘희 기자] 국민건강보험공단은 지난해 국제표준 안전보건경영시스템(ISO45001) 본부 인증 취득에 이어 6개 지역본부와 인재개발원까지 범위를 확대한 ISO45001 인증을 최근 취득했다고 6일 밝혔다. ISO 45001은 다양한 위험 요인과 산업재해를 사전에 예방하기 위해 조직의 안전보건을 체계적으로 관리하기 위한 국제표준 인증제도다.

건보공단은 안전경영을 최우선으로 하는 경영방침을 수립해왔다. 안전관리 전담조직 강화 및 전문인력 채용을 통해 위험성 평가, 안전교육, 4·4·4 안전점검의 날 운영 등 다양한 안전경영 활동을 체계적으로 진행하며 산업재해 발생을 꾸준히 감소시켜 왔다. 이러한 노력의 결과로 공단의 안전보건 업무가 국제표준화기구(ISO) 인증을 통해 검증되었고, 국제표준에 따라 체계적이고 공정하게 운영되고 있음을 인정받게 됐다.

김용익 건보공단 이사장은 “국민의 건강한 삶을 책임지고 있는 기관으로서 이번 ISO 기구의 객관적 검증을 통해 안전 최우선 경영을 대외적으로 공인받았다”며 “내년 1월 중대재해처벌법 시행을 앞두고 공단을 이용하는 국민들과 모든 직원들에게 더욱 안전하고 건강한 일터를 만들기 위하여 안전보건경영시스템을 한층 내실 있고 체계적으로 운영하겠다”고 말했다.

