이준석 "현장서 '빨간 티'에 '노란 글씨' 적어 만나자"

[아시아경제 오주연 기자] 이준석 국민의힘 대표가 5일 "윤석열 후보가 가는 곳마다 붉은 색상의 옷에 노란 글씨로 자신만의 의상을 만들어 입고 오시는 분들은 제가 현장에서 모시고 그 메시지의 의미를 널리 알리겠다"고 밝혔다.

이 대표는 이날 페이스북에 "어제 윤 후보와 울산에서 부산 방문을 확정한 후 어떤 비단주머니를 풀어볼까 고민했다"면서 이같이 말했다.

이 대표는 "예비후보 기간 후보와 젊은세대가 만날 때 입을만한 전투복을 선보였다. 한달 전에 만들어 둔 옷인데 서울에서 긴급히 수송해왔다"며 빨간 후드티를 입은 배경을 설명했다. 윤 후보와 이 대표는 지난 4일 부산 서면 시내 거리에 나란히 등장해 유세를 함께 했다. 윤 후보와 이 대표는 앞 뒷면에 노란색 글씨로 '사진 찍고 싶으면 말씀 주세요', '셀카 모드가 편합니다'라고 적힌 빨간색 후드티를 입고 나왔다.

이 대표는 "선명한 붉은 색상은 군중 속에서 바로 눈에 띌 수 있게 하기 위한 선택이고, 함께 선명하게 보일 수 있는 노란 궁서체 문구는 말그대로 글자에 대한 집중도를 높이기 위한 선택"이라고 말했다.

그는 "인터넷에 이런 후드티를 제작해주는 곳들이 있다. 세상에 던지고 싶은 메시지를 담아달라. 주문하면 한 5일쯤 걸릴 것"이라며 "선거법상 후보의 이름, 정당명, 기호, 지지 호소 등이 들어간 내용은 안 된다. 세상에 대한 여러분의 분노, 기대, 다짐, 희망 등을 자유롭게 표현해서 입고 와 달라"고 강조했다.

