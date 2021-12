[포토]위중증 환자 736명 연일 최고치

3일 서울 은평구 서울시립서북병원 주차장에 위중증 환자 치료를 위한 이동형 음압병실이 운영 중이다. 질병관리청 중앙방역대책본부는 이날 위중증 환자가 전날보다 3명 증가한 736명으로 최다 기록을 경신했다고 밝혔다. 사흘 연속 700명대를 유지하고 있다. /문호남 기자 munonam@

