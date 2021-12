목포해양대학교, 국립대학육성사업 LIVING LAB 프로젝트 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교(총장 한원희)가 루터대학교(총장 권득칠), 안양대학교(총장 박노준)와 함께 2021년 국립대학육성사업 ‘지역 현안 해결을 위한 Living LAB 프로젝트’를 개최했다.

3일 목포해양대에 따르면 지난달 5일부터 6일까지 1박 2일 일정으로 진행된 이번 프로젝트는 목포해양대학교의 ‘목포의 삶과 문화’ 교과목, 루터대학교의 디아코니아학부 교과, 안양대학교의 도시공학 전공 교과를 수강하는 재학생을 대상으로 총 55명이 참여해 원도심 재생 활성화를 위한 아이디어 발굴, 도서 지역 관광자원 개발 및 활성화를 목적으로 대학 간 연계 프로그램으로 운영했다.

참여 학생들은 이번 프로젝트를 통해 그동안 강의실에서 배운 내용을 지역사회 문제 해결에 적용하는 등 지식과 가치를 창출하는 서비스 러닝 학습을 경험했다.

목포해양대학교 국립대학육성사업을 총괄하고 있는 이동건 기획처장은 “이번 프로젝트로 교류 대학 학생들이 협업 활동을 통해, 목포 원도심의 역사적 의미와 가치를 새롭게 이해하고 발견하는 좋은 기회가 되었기를 바란다”고 소감을 전했다.

