[속보] 사적모임 인원 대거 축소… 수도권 6인·비수도권 8인

속보[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 중앙재난안전대책본부는 3일 '코로나19 특별방역대책 후속조치방안'을 발표했다.

이에 따라 오는 6일부터 다음달 2일까지 현행 접종 여부 관계 없이 수도권 10인·비수도권 12인의 사적모임 인원 제한은 접종 여부 관계 없이 수도권 6인·비수도권 8인으로 축소된다.

