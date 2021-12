확진자 2명 처음으로 확인

[아시아경제 이춘희 기자] 인도에서도 코로나19 오미크론 변이 감염자가 확인됐다고 블룸버그 통신이 2일 보도했다.

인도 보건부는 이날 남부 카르나타카 주에서 오미크론 변이 확진자 2명이 처음으로 확인됐다고 밝혔다.

오미크론 변이는 지난해 10월 처음으로 인도에서 확인되면서 전 세계를 휩쓸었던 델타 변이보다도 전파력이 6배가량 높은 것으로 알려졌다. 남아공에서 지난달 처음으로 보고된 후 이스라엘, 홍콩, 영국, 독일, 벨기에, 네덜란드 등 세계 각지에서 확인되고 있다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr