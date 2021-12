'한미 표준협력대화' 출범…자율車·AI 등 첨단기술 협력

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 양자기술·자율주행차·인공지능(AI) 등 첨단기술 표준화와 관련해 이 분야 강국인 미국과의 협력을 확대한다.

산업통상자원부 국가기술표준원(국표원)은 2일 JW 메리어트 서울 호텔에서 미국표준원(ANSI)과 '한미 표준협력대화' 출범을 위한 양해각서(MOU) 이행계획을 체결하고 제1차 대화를 개최했다.

양측은 그동안 유지해온 표준 협력 관계를 첨단기술 분야의 전략적 표준 협력 파트너십으로 발전시키기로 합의했다. 표준화 정책 및 전략 교류, 표준화 공동 작업그룹 구성, 표준화 작업 상호 공조 방안도 협의했다.

이후 열린 '한미 표준 포럼'에는 양자기술·자율차·인공지능·반도체 분야 전문가들이 참여해 의견을 교환했다.

기조강연은 메리 손더스 ANSI 부회장과 염흥열 순천향대 교수가 맡았다. 손더스 부회장은 미국의 표준화 전략을 소개하고 표준화 분야의 한미 협력의 필요성을 강조했고, 염 교수는 자율차 사이버보안 인증의 표준화 추진 전략을 주제로 발표했다.

조 바티아 ANSI 회장은 "한미 표준협력대화가 출범하게 된 것은 양국 간 기술·통상 협력에 큰 의미가 있다"며 "지속적인 한미 표준 협력으로 양국 산업계의 성장과 발전을 촉진하는 계기를 만들어 가길 바란다"고 밝혔다.

이상훈 국표원장은 "미국과의 표준 협력을 디지털 기술 뿐 아니라 기후변화 대응 관련 분야로도 확대하는 등 표준화 상호공조 체계를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

