조선대, 메타버스 플랫폼을 활용한 'IT Festival' 성료

지난 26일 조선대학교 해오름관에서 열린 IT JOB Festival에서 성과물 전시 및 발표를 진행하고 있다. 사진=조선대학교 제공

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교 IT융합대학(원장 김판구)은 메타버스 플랫폼을 활용한 IT Festival을 개최해 성황리에 마무리했다고 30일 밝혔다.

지난 26일 온라인 및 조선대학교 해오름관에서 열린 IT Festival은 메타버스 플랫폼인 oVice를 활용한 행사 공간을 구축해 각자의 성과물을 전시 및 발표했다.

이날 행사는 캡스톤디자인 경진대회, 아이디어 공모전, 학과소개, 동아리소개, 연구실소개, 산학 R&D 소개, 자기소개서 경진대회, 포트폴리오 경진대회 등이 다채롭고 풍성하게 진행됐다.

또한 청년인재 집중 양성 사업의 일환인 '잡 매칭 데이(Job Matching Day) CU IT 잡(job)아라'가 오프라인으로 개최돼 학생들의 호응을 얻었다.

이번 IT Festival은 메타버스 플랫폼에서 펼쳐진 교수와 학생의 노력으로 얻어진 성과를 통해 현장 면접 채용으로 이어지는 선순환 구조를 마련했다는 데 의미가 크다.

또한 메타버스 공간에서 교수와 학생의 성장을 담아냈으며 IT융합대학 로비 CU Innovation Space에서 펼쳐진 인공지능 산학기술 교류회와 IT잡(Job) 페스티벌 클러스터로 온라인과 오프라인 병행을 통한 효율적인 플랫폼 구성 방안을 마련하는데 의미를 뒀다.

이번 행사를 주관한 김판구 학장은 "이번 행사는 메타버스를 활용해 IT Festival를 시도하고, IT잡(Job) 페스티벌에 참여한 기업의 실전면접을 직접 경험해볼 수 있는 기회 등이 제공됐다"며 "교수와 학생들의 성장을 통해 산학기술 교류, 지역에 인재를 공급하는 플랫폼과 생태계 조성에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

